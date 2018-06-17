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Три автомобиля сгорели за вечер и ночь в Рязанской области
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Три автомобиля сгорели за вечер и ночь в Рязанской области 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 16 июня в МЧС поступила информация о пожаре в городе Ряжске, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены гараж вместе с автомобилем.
17 июня в 01:43 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке станции Касимов. Так же уничтожен легковой автомобиль.
Спустя восемь минут поступило сообщение о пожаре в поселке Крутоярский Касимовского района. В результате возгорания сгорела легковушка.
На всех трех пожарах никто из людей не пострадал.
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
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