Три автомобиля сгорели за вечер и ночь в Рязанской области

Вечером 16 июня в МЧС поступила информация о пожаре в городе Ряжске , сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожены гараж вместе с автомобилем.

17 июня в 01:43 минуты поступило сообщение о пожаре в поселке станции Касимов. Так же уничтожен легковой автомобиль.

Спустя восемь минут поступило сообщение о пожаре в поселке Крутоярский Касимовского района. В результате возгорания сгорела легковушка.

На всех трех пожарах никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.