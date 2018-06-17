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В Нью-Йорке при тушении нескольких зданий пострадали 20 пожарных
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В Нью-Йорке при тушении нескольких зданий пострадали 20 пожарных 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В Нью-Йорке 20 пожарных пострадали во время тушения пожара. Об этом сообщает служба пожарной охраны города на своей официальной странице в твиттере.
Как отмечается, речь идет об инциденте в районе Стейтен-Айленд. При этом отмечается, что четверо из пожарных получили серьезные травмы. По данным ABC, возгорание охватило по меньшей мере пять зданий, а к его тушения были привлечены примерно 250 пожарных.
Ранее в результате пожара на заводе Kuraray America в штате Техас пострадали не менее 22 человек.
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