Степи вокруг города Баян-Нур Внутренней Монголии страдают от серьезной засухи

Хух-Хото, 17 июня / Синьхуа / — Степи вокруг города Баян-Нур в АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ страдают от серьезной засухи. По состоянию на 16 июня из-за бедствия погибло 12,1 тыс. голов крупного и мелкого скота.

Сообщается, что наиболее сильно пострадал скотоводческий район хошуна Урад-Чжунци, здесь засухой охвачены 1,27 млн га пастбищ, пострадали 90 процентов скотоводческих хозяйств, погибло уже свыше 7000 голов скота.

Всего по состоянию на 16 июня в городе Баян-Нур засухой были охвачены 3,7 млн га пастбищ — это 70 всей пастбищной площади города. Пострадало 1,37 млн голов скота — 50,73 процента всего поголовья, 12,1 тыс. голов погибло. От бедствия пострадали 3930 скотоводческих хозяйств и 13 тыс. человек.

Для борьбы с бедствием власти города экстренно направили 86 тыс. тонн резервной кормовой травы, соседние районы также прислали более 500 тонн кормовой травы. Местные бюджеты выделили свыше 22 млн юаней. -0-