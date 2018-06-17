Высокая пожарная опасность ожидается в Охинском районе Сахалинской области

Управление Росгидромета Сахалинской области предупредило граждан о высокой пожарной опасности в лесах Охинского района. Природные возгорания могу начаться здесь 18 июня. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.

В природной среде в Охинском районе в понедельник могут начаться пожары. Сотрудники МЧС напомнили жителям сельских территорий о необходимости быть бдительными и следить за окружающей обстановкой.

Чтобы избежать возгорания домов и жилых участков следует убирать мусор и опавшие листья, держать в доме емкости с водой и постоянно осматривать свой участок и прилегающие к нему территории, чтобы своевременно обнаружить пожар.

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о высокой пожарной опасности в лесах на территории Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Тымовского районов области 15 июня.