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Высокая пожарная опасность ожидается в Охинском районе Сахалинской области
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Высокая пожарная опасность ожидается в Охинском районе Сахалинской области 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Управление Росгидромета Сахалинской области предупредило граждан о высокой пожарной опасности в лесах Охинского района. Природные возгорания могу начаться здесь 18 июня. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области.
В природной среде в Охинском районе в понедельник могут начаться пожары. Сотрудники МЧС напомнили жителям сельских территорий о необходимости быть бдительными и следить за окружающей обстановкой.
Чтобы избежать возгорания домов и жилых участков следует убирать мусор и опавшие листья, держать в доме емкости с водой и постоянно осматривать свой участок и прилегающие к нему территории, чтобы своевременно обнаружить пожар.
Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о высокой пожарной опасности в лесах на территории Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Тымовского районов области 15 июня.
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