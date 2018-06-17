Ещё
В жилом доме в Петропавловске-Камчатском произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жилом доме в Петропавловске-Камчатском произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Восемь семей остались без жилья в результате пожара в жилом деревянном доме в Петропавловске-Камчатском. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Пожар произошел рано утром в деревянном 12-квартирном доме по улице Авиационная. В восьми квартирах проживали люди. Из-за позднего сообщения о пожаре к моменту прибытия первых пожарных подразделений горела кровля здания по всей площади, а также одно из помещений, расположенных на втором этаже. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям, площадь пожара составила около 600 кв. м", — сказала ТАСС пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева, отметив, что пострадавших нет.
В ликвидации огня принимали участие более 40 человек, после локализации огня пожарные занялись проливкой и разбором деревянного дома. После завершения работ пожарными, на месте будут работать специалисты Госпожнадзора для установления причин возникновения огня.
"В связи с тем, что жильцы соседних квартир еще спали, огнеборцам пришлось будить людей и выводить их на улицу", — добавили в пресс-службе. По словам Ананьевой, расселением и предоставлением временного жилья погорельцам будут заниматься городские власти.
ТАСС: последние новости
СМИ: не менее 30 человек погибли в Индии из-за мощного урагана СМИ: три человека пострадали на Окинаве во время тайфуна "Гаэми" Более 5 тыс. га тайги горит в труднодоступных районах Иркутской области и Забайкалья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1235
Пенсионная реформа не коснется еще одну категорию россиян11
Стало известно о провокации НАТО против России219
Медицину РФ ждет реорганизация78
ИГ устроило теракт во время первого за 17 лет перемирия6
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение