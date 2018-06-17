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Более 40 человек приступили к тушению масштабного пожара в жилом доме в Петропавловске‐Камчатском
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Более 40 человек приступили к тушению масштабного пожара в жилом доме в Петропавловске‐Камчатском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Масштабное возгорание произошло в двухэтажном деревянном доме на улице Авиационной в Петропавловске‐Камчатском. На место пожара прибыли более 40 спасателей. Об этом сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на пресс‐службу краевого управления МЧС.
Сообщение о воспламенении поступило в пожарную часть утром 17 июня. О ЧП сообщили поздно, поэтому на момент прибытия спасателей горела вся кровля здания и одно из помещений на верхнем этаже. Пламя быстро охватило деревянные конструкции.
Жители некоторых квартир еще спали, и пожарным пришлось будить людей и выводить их на улицу. Было объявлено о втором (повышенном) номере вызова для увеличения состава огнеборцев на месте тушения.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. На месте тушения продолжают работать сотрудники трех пожарных частей Камчатского края.
Ангар загорелся на улице Кременчугской в Санкт‐Петербурге. Сотрудники МЧС помогали сотрудникам находящихся рядом автосервисов отталкивать автомобили, чтобы на них не перекинулось пламя.
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