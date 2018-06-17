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Около 30 авиарейсов столичных аэропортов задерживаются с вылетом
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Около 30 авиарейсов столичных аэропортов задерживаются с вылетом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Также аэропорты Внуково и Домодедово отменили по одному рейсу.
По информации сервиса «Яндекс. Расписания», утром 17 июня около 30 авиарейсов столичных аэропортов задержаны, три рейса отменены.
По состоянию на 3:50 утра, аэропорт Шереметьево задерживает вылет шести рейсов, Домодедово — 17 рейсов (один отменен), Внуково — 6 рейсов (один отменен).
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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