Около 30 авиарейсов столичных аэропортов задерживаются с вылетом

Внуково и Также аэропорты Домодедово отменили по одному рейсу.

По информации сервиса «Яндекс. Расписания», утром 17 июня около 30 авиарейсов столичных аэропортов задержаны, три рейса отменены.

По состоянию на 3:50 утра, аэропорт Шереметьево задерживает вылет шести рейсов, Домодедово — 17 рейсов (один отменен), Внуково — 6 рейсов (один отменен).

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО