Ещё
В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принесенные ветром: «дождь» из морских обитателей накрыл китайский город 

360tv.ru 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
«Дождь» из морских обитателей обрушился на китайский город Циндао. Пользователи Сети поделились своими фотографиями этого необычного происшествия в Twitter.
Так, на снимках очевидцев можно увидеть в прямом смысле «летящих» с неба осьминогов, морских звезд и креветок.
Обитатели морских глубин падали на дорогу, линии электропередач и даже на ветровые стекла автомобилей.
По данным метеорологов, морская живность могла быть перенесена в город штормом из Желтого моря. В подобных ситуациях обитатели глубин могут оказываться за сотни километров от родного моря.
Ранее сообщалось, что над акваторией Южно‐Китайского моря образовался циклон, после чего он двинулся в сторону Приморского края. Вихрь был назван «Гаеми».
360tv.ru: последние новости
Гигантский питон проглотил женщину в Индонезии Самолет Як‐52 разбился в Алтайском крае Криминального авторитета «Дона Пипо» задержали в Армении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1215
Медицину РФ ждет реорганизация65
Стало известно о провокации НАТО против России216
ИГ устроило теракт во время первого за 17 лет перемирия2
Раскол в Германии: над Меркель нависла угроза51
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:02
Загадочное плавающее существо попало на видео
Наука Наука и техника
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение