В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов

Принесенные ветром: «дождь» из морских обитателей накрыл китайский город

«Дождь» из морских обитателей обрушился на китайский город Циндао. Пользователи Сети поделились своими фотографиями этого необычного происшествия в Twitter.

Так, на снимках очевидцев можно увидеть в прямом смысле «летящих» с неба осьминогов, морских звезд и креветок.

Обитатели морских глубин падали на дорогу, линии электропередач и даже на ветровые стекла автомобилей.

По данным метеорологов, морская живность могла быть перенесена в город штормом из Желтого моря. В подобных ситуациях обитатели глубин могут оказываться за сотни километров от родного моря.

Ранее сообщалось, что над акваторией Южно‐Китайского моря образовался циклон, после чего он двинулся в сторону Приморского края. Вихрь был назван «Гаеми».