Дом и машина горели в Нижнем Новгороде 16 июня

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о загорнании дома в Сормовском районе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:34. На место происшествия были направлены 15 огнеборцев. В результате пожара сгорело имущество на площади 2 кв. м.

В 13:23 стало известно о загорании транспортного средства в Нижегородском районе. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 1 кв. м. В тушении очага возгорания участвовали пять спасателей.