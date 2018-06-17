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Дом и машина горели в Нижнем Новгороде 16 июня
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Дом и машина горели в Нижнем Новгороде 16 июня 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о загорнании дома в Сормовском районе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 10:34. На место происшествия были направлены 15 огнеборцев. В результате пожара сгорело имущество на площади 2 кв. м.
В 13:23 стало известно о загорании транспортного средства в Нижегородском районе. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 1 кв. м. В тушении очага возгорания участвовали пять спасателей.
Напомним, четыре дома горели в Нижегородской области 15 июня.
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