Спасатели тушат пожар площадью 360 кв. м в автосервисе в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 июня. / ТАСС /. Пожар произошел в автосервисе в Центральном районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, площадь горения достигла 360 квадратных метров, пожар локализован.

"Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения — 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован", — сказали в пресс— службе.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Кременчугская улица, несмотря на расположение в центре города, находится вдали от исторических и культурных объектов Петербурга.