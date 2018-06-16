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Спасатели тушат пожар площадью 360 кв. м в автосервисе в центре Петербурга
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Спасатели тушат пожар площадью 360 кв. м в автосервисе в центре Петербурга 

ТАСС 52 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе в Центральном районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, площадь горения достигла 360 квадратных метров, пожар локализован.
"Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения — 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован", — сказали в пресс— службе.
По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.
Кременчугская улица, несмотря на расположение в центре города, находится вдали от исторических и культурных объектов Петербурга.
ТАСС: последние новости
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