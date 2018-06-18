В Благовещенске устраняют последствия сильнейшего ливня

В выходные в городе выпало 85 миллиметров осадков. Дождь уже назвали «ливнем века» — он стал одним из сильнейших за всю историю метеонаблюдений в городе — с 70-х годов 19-го века. Кроме того, побит и рекорд дня, который был установлен ещё в 1914 году, сообщили специалисты центра «Фобос». Об этом пишут «Вести». В результате сильного ливня оказались затоплены 25 перекрёстков, несколько частных домов и около 100 приусадебных участков. Несмотря на масштабные подтопления, коммунальным службам города удалось оперативно справиться с последствиями стихии. Тем не менее есть угроза новых сильных дождей и гроз.