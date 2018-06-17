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Восстановлено движение на автодороге в высокогорные аулы КЧР
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Восстановлено движение на автодороге в высокогорные аулы КЧР 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Вестник Кавказа
ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Движение на муниципальной автодороге Карачаевск — Учкулан в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, нарушенное в субботу из-за схода селевого потока, восстановлено. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в управлении «Карачаевочеркесавтодор».
Информация о сходе селя в результате сильного ливня поступила 16 июня в 23:10 мск. По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет.
"Проезд открыли примерно в 15:00 мск. Сель сошел на семи участках с 27 по 33 км автодороги. Только с проезжей части трассы, по предварительным данным, убрали более 10 тыс. кубометров селевых масс. Работа по расчистке обочин еще продолжается", — сказал собеседник агентства.
За минувшие сутки в Карачаево-Черкесии было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао — Курджиново, вечером движение было восстановлено. В Карачаевском районе сель перекрыл федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд был открыт утром в воскресенье.
В республике с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.
ТАСС: последние новости
Специалисты расчистили от селя автодорогу в Урупском районе КЧР, движение восстановлено Катастрофы легкомоторных самолетов в России с 2017 года. Досье Экстренное предупреждение о возможном подтоплении объявлено в Ставрополье до 18 июня
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