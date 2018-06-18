В Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошёл сход селей 

В Карачаево-Черкесии сошло три селя после сильных дождей, сообщает Пятый канал.
Повреждено несколько автомобильных трасс. Отрезанными оказались шесть населённых пунктов, в том числе курорты Домбай и Теберда. Информации о пострадавших нет.
Автомобильное движение на повреждённых трассах восстановили. Ремонтные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани.
7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.