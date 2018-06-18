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В Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошёл сход селей
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В Карачаево-Черкесии из-за сильных дождей произошёл сход селей 

RT на русском 29 минут назад
Фото: RT на русском
В Карачаево-Черкесии сошло три селя после сильных дождей, сообщает Пятый канал.
Повреждено несколько автомобильных трасс. Отрезанными оказались шесть населённых пунктов, в том числе курорты Домбай и Теберда. Информации о пострадавших нет.
Автомобильное движение на повреждённых трассах восстановили. Ремонтные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани.
7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.
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