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Курорты Домбай и Теберда отрезаны от мира селем
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Курорты Домбай и Теберда отрезаны от мира селем 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сильный ливень вызвал сход селя в КЧР, что нарушило транспортное сообщение с Тебердой и Домбаем, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском управлении МЧС.
Селевые потоки залили дорогу между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда.
«Перекрыто 100 м дорожного полотна. По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На место бедствия выехала оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий селя участвуют 12 человек и пять единиц техники.
Ранее 16 июня управление МЧС уведомило ещё об одном селевом потоке — на автодороге Рожкао — Курджиново. Она также перекрыта. В селе Курджинова в результате ливня поднялся уровень воды в притоках реки Большая Лаба. В зоне подтопления находятся около 150 придворовых территорий.
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