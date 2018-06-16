Курорты Домбай и Теберда отрезаны от мира селем

Сильный ливень вызвал сход селя в КЧР, что нарушило транспортное сообщение с Тебердой и Домбаем, сообщили STAV.AIF.RU в республиканском управлении МЧС

Селевые потоки залили дорогу между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда

«Перекрыто 100 м дорожного полотна. По предварительной информации погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На место бедствия выехала оперативная группа Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий селя участвуют 12 человек и пять единиц техники.

Ранее 16 июня управление МЧС уведомило ещё об одном селевом потоке — на автодороге Рожкао — Курджиново. Она также перекрыта. В селе Курджинова в результате ливня поднялся уровень воды в притоках реки Большая Лаба. В зоне подтопления находятся около 150 придворовых территорий.