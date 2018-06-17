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В КЧР из-за сильных ливней размыло дамбу и подход к мосту
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В КЧР из-за сильных ливней размыло дамбу и подход к мосту 

ТАСС 35 минут назад
ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Сильные ливни в Карачаево— Черкесии привели к размыву берегоукрепительного сооружения и подхода к пешеходному мосту в Зеленчукском районе республики. Пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.
"Поступила информация о том, что в результате сильных ливневых дождей размыто берегоукрепительное сооружение на правом и левом берегу реки Хуса в станице Зеленчукской. Размыт также подход к пешеходному переходу через реку Бежгон на улице Северная в станице Сторожевой. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, «что сейчас уровень воды в реках не превышает опасных отметок». Из-за ливней в районе также произошел сход сели на автодорогу протяженностью в 20 метров. Ведутся работы по расчистке и восстановлению дорожного полотна.
В субботу в Карачаево-Черкесии было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао — Курджиново, вечером движение было восстановлено. В селе Курджиново также было подтоплено более 100 дворовых территорий. В Карачаевском районе сель перекрыл автодорогу Карачаевск-Учкулан и федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд по ним был открыт в воскресенье.
В республике с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.
ТАСС: последние новости
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