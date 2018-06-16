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Около 150 дворов подтоплено в селе Курджиново в Карачаево-Черкесии
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Около 150 дворов подтоплено в селе Курджиново в Карачаево-Черкесии 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Около 150 дворовых территорий частных домовладений подтоплено в результате сильного ливня в селе Курджиново Урупского района Карачаево— Черкесии. Погибших и пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.
"В 16:50 поступила информация, что в селе Курджиново в результате сильного ливневого дождя произошел подъем уровня воды в притоках реки Большая Лаба. По предварительной информации, в зоне подтопления находятся около 150 дворовых территорий. Пострадавших и погибших нет", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что системы жизнеобеспечения в селе не нарушены. «В настоящий момент происходит спад уровня воды. Кроме того, из-за сильного ливня в Урупском районе на автодорогу Рожкао — Курджиново сошел сель. Дорога в данном направлении перекрыта», — добавили в ведомстве.
Это второй паводок в Урупском районе с начала июня. Ранее в результате сильного ливня в станице Преградной были подтоплены первые этажи одной из местных школ и детского сада, в зону подтопления попали более 500 домовладений.
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