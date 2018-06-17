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СМИ: число погибших при взрыве на востоке Афганистана увеличилось до 36
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СМИ: число погибших при взрыве на востоке Афганистана увеличилось до 36 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 17 июня. Число погибших в результате взрыва, который произошел на встрече боевиков из радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, возросло до 36. Об этом сообщает в воскресенье агентство Pajhwok со ссылкой на представителя управления здравоохранения.
Согласно его сведениям, в результате случившегося еще 65 человек пострадали.
Ранее агентство Reuters сообщало о 26 погибших. Инцидент произошел в субботу в районе Родат. По данным телеканал Tolo News, собравшиеся праздновали окончание месяца рамадан. Согласно информации телеканала, среди жертв оказались боевики движения, а также мирные жители.
Как передало агентство, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением «Талибан» по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), которое продлится с 12 июня по 19 июня.
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