У берегов Испании после крушения судна пропали более 40 мигрантов

МАДРИД , 17 июн — РИА Новости . Испанские спасатели ищут более 40 мигрантов с лодки, потерпевшей крушение недалеко от Альмерии (юго-восток испанского побережья Средиземного моря).

На борту лодки находились 47 человек, сообщает Служба спасения на море Испании . Удалось спасти четырех человек, которые были доставлены на вертолете Helimer 204 на берег, поиски остальных продолжаются.

Только за пятницу и субботу служба спасения обнаружила в водах у южных берегов Испании почти тысячу мигрантов. В море Альборан были найдены 59 лодок, в которых находились 507 человек, четыре человека погибли на пути в Испанию. В Гибралтарском проливе обнаружены десять лодок, в которых находились 479 человек.