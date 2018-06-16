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Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в субботу
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Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в субботу 

РИАМО 1 час назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем в субботу отменили и задержали около 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» 16 рейсов задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны восемь рейсов, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 21 рейс.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
В Москве и в Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может прогреться до плюс 25 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального.
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