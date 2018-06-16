Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в субботу

«Домодедово», В московских аэропортах «Шереметьево» «Внуково» днем в субботу отменили и задержали около 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» 16 рейсов задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны восемь рейсов, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 21 рейс.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.