В отделениях Почты России появились марки с символикой ЧМ-2018

Во всех отделениях Почты России появились марки и конверты с изображением символики Чемпионата мира по футболу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе организации.

Екатеринбург, Калининград, Санкт-Петербург, Саранска и Сочи. Кроме того, изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов Чемпионата. Это Волгоград Казань , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара

Специальные марки гасятся штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.

Такая почтовая продукция будет иметь особую филателистическую ценность для коллекционеров.