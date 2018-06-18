В отделениях Почты России появились марки с символикой ЧМ-2018 

Во всех отделениях Почты России появились марки и конверты с изображением символики Чемпионата мира по футболу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе организации.
Кроме того, изготовлен штемпель специального гашения для всех городов-организаторов Чемпионата. Это Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранска и Сочи.
Специальные марки гасятся штемпелем с надписью «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения.
Такая почтовая продукция будет иметь особую филателистическую ценность для коллекционеров.