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Разбившимся Як‐52 в Алтайском крае управлял чемпион России по высшему пилотажу
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Разбившимся Як‐52 в Алтайском крае управлял чемпион России по высшему пилотажу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Установлены личности погибших в результате крушения легкомоторного самолета Як‐52 в Первомайском районе Алтайского края. Одной их жертв катастрофы стал чемпион России по высшему пилотажу Сергей Кузнецов. С ним в самолете в момент падения находился его напарник Денис Колбин. Об этом сообщил ТАСС.
Сергей Кузнецов руководил аэроклубом «Открытое небо». Легкомоторный самолет Як‐52 разбился в Алтайском крае, выполняя фигуру высшего пилотажа «Бочка».
после крушения воздушное судно загорелось. В 17:20 спасателям удалось ликвидировать огонь.
Следователи завели уголовное дело после крушения спортивного самолета в Алтайском крае.
Самолет рухнул на 217-м километре трассы Р-256, в 500 метрах от вертолетной площадки «Гелион». После крушения воздушное судно загорелось. В настоящее время спасателям удалось ликвидировать огонь.
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