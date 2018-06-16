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В Австрии цунами, «спустившееся с небес», попало на видео
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В Австрии цунами, «спустившееся с небес», попало на видео 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Массивная волна принесет с собой грозы, ливни и сильнейший ветер.
Необычное явление попало на любительское видео, снятое очевидцем, в Австрии. Массивная волна, похожая на облако-цунами, накрыла озеро Мильстат. Сам очевидец назвал явление «цунами с небес», передает Daily Mail.
Предполагается, что «облако-цунами» может быть создано ветром, пылью, грозой и ливнем в совокупности. Это явление называется шельфовыми или выступающими облаками.
Видео мужчина опубликовал на своем Facebook. Мнения комментаторов разделились: кто-то не на шутку перепугался, другие же скептически предположили, что это монтаж. Всего за несколько дней ролик набрал около полутора миллионов просмотров.
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