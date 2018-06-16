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В деревне Сустье-Конец сгорел частный дом с гаражами
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В деревне Сустье-Конец сгорел частный дом с гаражами 

Ivyborg.ru 59 минут назад
Спасатели МЧС Ленинградской области в субботу утром ликвидировали крупный пожар в Тосненском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в деревне Сустье-Конец поступило в 06:38 утра 16 июня. Полыхал частный дом, гаражи и сарай. Общая площадь возгорания составила 222 кв. метра.
На место происшествия выехали дежурные смены 87 и 86 пожарно-спасательных частей. Всего 8 человек и две пожарные машины. В 08:01 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
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