В деревне Сустье-Конец сгорел частный дом с гаражами

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, сообщение о пожаре в деревне Сустье-Конец поступило в 06:38 утра 16 июня. Полыхал частный дом, гаражи и сарай. Общая площадь возгорания составила 222 кв. метра.

На место происшествия выехали дежурные смены 87 и 86 пожарно-спасательных частей. Всего 8 человек и две пожарные машины. В 08:01 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.