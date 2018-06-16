Самолет Як‐52 разбился при выполнении «Бочки»

По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного 16 июня в 17:00. Самолет рухнул на 217-м километре трассы Р-256, в 500 метрах от вертолетной площадки «Гелион».

Отмечается, что после крушения воздушное судно загорелось. В 17:20 спасателям удалось ликвидировать огонь.

Взрыва топлива допущено не было, подчеркнули в МЧС. В операции были задействованы 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли двое человек.