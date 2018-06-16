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Як-52 разбился во время выполнения «бочки»
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Як-52 разбился во время выполнения «бочки» 

Ридус 1 час назад
«16 июня в 17:00 (13:00 мск) на пульт оперативного дежурного Первомайского района поступило сообщение, что при полете, совершая фигуру воздушного пилотажа „Бочка“, потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52», — сообщили в региональном управлении МЧС. «Бочка» — поворот самолета на 360 градусов вокруг продольной оси.
Погибли два человека: чемпион России по высшему пилотажу, глава аэроклуба «Открытое небо» Сергей Кузнецов и его напарник Денис Колбин, передает ТАСС.
Як-52 упал в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Гелион» неподалеку от Новоалтайска. Погода в районе происшествия наблюдалась солнечная и безветренная.
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося.
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