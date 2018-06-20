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Мать двоих детей погибла в ночном пожаре в Миассе
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Мать двоих детей погибла в ночном пожаре в Миассе 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Мать двоих детей погибла в пожаре, который произошёл в ночь на 20 июня в Миасском городском округе, сыновья и муж женщины находятся в больнице, сообщает «Миасский рабочий».
По данным пресс-центра регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании частного дома в посёлке Сыростан поступило около часа ночи, полностью ликвидировать пожар удалось только к 5 часам утра. В тушении участвовали 33 человека и 10 единиц техники.
В момент пожара в доме находились 33-летний мужчина, его 26-летняя жена и дети двух и пяти лет.
Сейчас причины произошедшего устанавливают специалисты. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
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