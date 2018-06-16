Около 95 км дорог отремонтируют в Щелковском районе Подмосковья до конца года

Работы по ремонту около 95 км дорог пройдут в Щелковском районе Московской области до конца 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В этом году в Щелковском районе пройдут масштабные ремонтные работы. В муниципалитете в текущем сезоне отремонтируют 95 км дорог, в том числе работы проведут с привлечением софинансирования из регионального Дорожного фонда. С этого года финансирование муниципалитетам на ремонт дорог составляет 95% из средств Дорожного фонда МО и 5% — объем софинансирования муниципалитетов. Объем субсидии на ремонт местных дорог в Щелковской районе составляет почти 175 млн руб.», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

В пресс-службе добавили, что программой текущего года в муниципалитете запланирован ремонт 17 участков региональных автодорог общей протяженностью порядка 65 км и 74 участка муниципальной сети автодорог протяженностью 30 км с привлечением софинансирования из регионального Дорожного фонда.

В 2017 г. в Щелковском районе Подмосковья было отремонтировано свыше 60 км региональных и муниципальных автодорог. Протяженность всей дорожной сети Щелковского района составляет порядка 600 км. Таким образом, за два года в муниципалитете будет обновлено более 25% от протяженности всей дорожной сети района.