Около 130 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Порядка 130 населенных пунктов в пяти украинских областях остались без света в результате плохих метеоусловий, передает ФАН.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что в ночь на 16 июня в результате плохих погодных условий были обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях страны.

Отмечается, что в Полтавской области остались без энергоснабжения 57 населенных пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — 8, а также два населенных пункта в Черниговской области.

По данным пресс-службы украинского ведомства, в восстановительных работах участвуют бригады областных энергетических фирм.