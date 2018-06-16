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Около 130 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
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Около 130 населенных пунктов на Украине остались без света из-за непогоды 

Газета.Ru 46 минут назад
Порядка 130 населенных пунктов в пяти украинских областях остались без света в результате плохих метеоусловий, передает ФАН.
Об этом сообщила в субботу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сообщается, что в ночь на 16 июня в результате плохих погодных условий были обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях страны.
Отмечается, что в Полтавской области остались без энергоснабжения 57 населенных пунктов, Сумской — 47, Черкасской — 15, Киевской — 8, а также два населенных пункта в Черниговской области.
По данным пресс-службы украинского ведомства, в восстановительных работах участвуют бригады областных энергетических фирм.
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