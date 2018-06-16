Горят частные дома

Накануне во Владимирской области вновь случилось сразу несколько крупных пожаров. Рано утром тревожный звонок поступил в региональное МЧС, испуганные жители сообщили о возгорании частного дома в посёлке Глебово Ковровского района. Спустя несколько минут пожарные уже были на месте и приступили к тушению пожара.

Несмотря на все усилия пожарных, спасти деревянный дом не удалось — общая площадь, уничтоженная огнём, составила 124 квадратных метра. На полную ликвидацию пожара потребовалось почти два часа. На тушение огня привлекалось 5 единиц техники и 13 человек. Обошлось без пострадавших.

Ещё один крупный пожар случился в селе Климово Муромского района. Ближе к трём часам дня местные жители сообщили о загорании частного нежилого дома. Тушить «заброшку» спасатели прибыли уже через пять минут. На полную ликвидацию пожара потратили ещё час. Заброшенное здание, площадью 80 квадратных метров, практически полностью сгорело. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара — выясняют эксперты.