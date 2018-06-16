Населённые пункты Приамурья из-за обильных осадков оказались изолированы от райцентра

В соответствии с данными, полученными в Информационном агентстве России «ТАСС» , накануне, из-за сильных дождей, дорога, ведущая к населённым пунктам Златоустовск, Ольгинск и Ивановское, была размыта, что сделало переправу к районному центру невозможным.

Для оказания необходимой помощи людям, находящимся на данной территории, а также для устранения последствий ухудшающихся погодных условий была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области

В данный момент проезд восстанавливается, потенциальной угрозы затопления населённых пунктов выявлено не было. Однако, учитывая прогнозы синоптиков, в выходные в Селемджинском районе ожидаются осадки до 30 мм, что делает возможным подтопление участков в данной зоне.