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Населённые пункты Приамурья из-за обильных осадков оказались изолированы от райцентра
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Населённые пункты Приамурья из-за обильных осадков оказались изолированы от райцентра 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В соответствии с данными, полученными в Информационном агентстве России «ТАСС», накануне, из-за сильных дождей, дорога, ведущая к населённым пунктам Златоустовск, Ольгинск и Ивановское, была размыта, что сделало переправу к районному центру невозможным.
Для оказания необходимой помощи людям, находящимся на данной территории, а также для устранения последствий ухудшающихся погодных условий была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.
В данный момент проезд восстанавливается, потенциальной угрозы затопления населённых пунктов выявлено не было. Однако, учитывая прогнозы синоптиков, в выходные в Селемджинском районе ожидаются осадки до 30 мм, что делает возможным подтопление участков в данной зоне.
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