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В Корсаковском районе на пожаре пострадал местный житель
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В Корсаковском районе на пожаре пострадал местный житель 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание произошло в деревне Софийские Выселки Корсаковского района сегодня ночью, 16 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 02:35. С огнём боролись силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Деревянный дом выгорел полностью, произошло обрушение крыши.
В ходе ликвидации пожара пострадал 1 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности не уточняются. По факту пожара проводится проверка. Специалисты устанавливают причину и подсчитывают материальный ущерб.
Сообщение В Корсаковском районе на пожаре пострадал местный житель появились сначала на РИА 57.
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