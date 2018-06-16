В Корсаковском районе на пожаре пострадал местный житель

Возгорание произошло в деревне Софийские Выселки Корсаковского района сегодня ночью, 16 июня, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в дежурную часть в 02:35. С огнём боролись силы и средства Корсаковского местного пожарно-спасательного гарнизона. Деревянный дом выгорел полностью, произошло обрушение крыши.

В ходе ликвидации пожара пострадал 1 человек, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности не уточняются. По факту пожара проводится проверка. Специалисты устанавливают причину и подсчитывают материальный ущерб.