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Соревнования по сноуборду всероссийского масштаба пройдут на Камчатке
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Соревнования по сноуборду всероссийского масштаба пройдут на Камчатке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток‐2018» пройдут на Камчатке с 19 по 23 июня на снежнике вулкана Вилючинский. В рамках мероприятия всероссийского масштаба посоревнуются сильнейшие сноубордисты Приморья, Сахалина, Камчатки, Кузбасса и Москвы. Об этом сообщил сайт vestipk.ru.
Почти 60 сильнейших спортсменов России проведут 19 июня официальную тренировку. 20 июня пройдет торжественное открытие соревнований «Дальний Восток-2018», а также состоятся заезды в дисциплине «параллельный слалом-гигант».
«21 июня пройдет тренировка по сноуборд-кроссу, а заезды в данной дисциплине состоятся на следующий день, 22 числа. Финальные заезды и закрытие чемпионата пройдут в субботу, 23 июня», — рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства краевого министерства спорта Людмила Попова.
Награждать победителей соревнований по сноуборду будут бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Алена Заварзина и двукратный чемпион игр в Сочи Вик Уайлд.
В красноярском спорткомплексе «Сопка» планируют провести Кубок мира по лыжному фристайлу. Как ожидается, спорткомплекс будет достроен к Универсиаде‐2019.
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