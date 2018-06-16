В Японии чуть не столкнулись два F-15 и гражданский самолет

ТОКИО, 16 июн — РИА Новости . Комиссия по безопасности на транспорте министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии направит нескольких специалистов в аэропорт Наха на острове Окинава для расследования инцидента, при котором два истребителя ВВС страны выехали на взлетно-посадочную полосу в момент захода на посадку гражданского самолета и тем самым создали потенциально аварийную ситуацию, сообщает агентство Киодо.

Агентство со ссылкой на представителей аэропорта сообщает, что два истребителя F-15 ВВС Японии должны были вылетать на экстренный перехват иностранного самолета, который оказался вблизи границы воздушного пространства страны. В это же время на посадку заходил гражданский борт авиакомпании Ryukyu Air Commuter, на борту которого находились 35 пассажиров.

Диспетчер аэропорта заявляет, что сказал пилотам истребителей остановиться и не выезжать на взлетно-посадочную полосу до приземления гражданского воздушного судна. В свою очередь, военные утверждают, что не расслышали приказ диспетчера, отмечает агентство.

В результате диспетчеру аэропорта пришлось связаться с пилотом гражданского самолета и остановить посадку, когда воздушное судно находилось в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы и летело на высоте 300 метров. Агентство уточняет, что истребители практически сразу же поднялись в воздух, и пилоту гражданского самолета не пришлось выполнять повторный заход на посадку, так как разрешение на приземление было дано диспетчером спустя две минуты после первого распоряжения.