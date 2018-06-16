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Квартира полностью выгорела в результате пожара в Приморье
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Квартира полностью выгорела в результате пожара в Приморье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Возгорание произошло на кухне квартиры в селе Александровка в Приморском крае 16 июня. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморью.
Сообщение о воспламенении в квартире дома, расположенного на улице Уборевича, утром поступило в пожарную часть Спасского района. Огнеборцы прибыли на место возгорания и приступили к его ликвидации.
Выяснилось, что пожар произошел на кухне. Огонь удалось потушить только спустя два часа. Возгорание охватило 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Пламя тушили пять пожарных и две единицы техники.
Пьяная компания устроила пожар в частном доме в хуторе Ленина в Краснодарском крае. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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