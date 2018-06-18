Ещё
В Японии три человека погибли во время землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии подтвердили гибель трех человек во время землетрясения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: gentsudaka / twitter
Полиция Японии подтвердила гибель трех человек во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе страны, передало агентство Киодо.
По его данным, среди них 9-летняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.
Как передал телеканал NHK, подтверждена гибель двух человек, еще 37 человек пострадали.
Землетрясение произошло утром и ощущалось в Осаке и других городах на западе Японии.
По данным метеослужбы, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера. Данных о крупных разрушениях не поступало. Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Украине назревает катастрофа»268
Уехали в отпуск и остались без квартиры20
Беспилотник США провел разведку над Крымом51
«Грудь стекла»: русскую «Ким Кардашьян» засмеяли в сети21
Профсоюз готовит протесты из-за пенсионной реформы152
Видео
59:02
«На Украине назревает катастрофа»
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение