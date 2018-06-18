В Японии три человека погибли во время землетрясения

В Японии подтвердили гибель трех человек во время землетрясения

Полиция Японии подтвердила гибель трех человек во время сильного землетрясения в префектуре Осака на западе страны, передало агентство Киодо.

По его данным, среди них 9-летняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки , а также двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

Как передал телеканал NHK, подтверждена гибель двух человек, еще 37 человек пострадали.

Землетрясение произошло утром и ощущалось в Осаке и других городах на западе Японии.

По данным метеослужбы, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера. Данных о крупных разрушениях не поступало. Вместе с тем землетрясение нарушило работу авиационного и железнодорожного транспорта.