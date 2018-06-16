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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
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У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay/Wikimedia Commons
Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.
Как отмечалось, землетрясение произошло в 241 км к северо-западу от города Паданг в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
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