У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 100 километрах к северо-западу от Хихифо", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.