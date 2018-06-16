Зачем Японии нужны Курилы на самом деле

Совсем недавно Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с проведением лётных учений на острове Итуруп. Япония осуждает усиление российского военного присутствия на четырёх островах неприветливой Курильской гряды, которые в Стране восходящего солнца считают своими.

Предубеждение и гордость

Расхожее мнение, что Япония, настаивая на возвращении четырёх островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, стремится расширить территорию для поселения, выглядит неправдоподобно. Самый северный из больших островов Японии, Хоккайдо заселён слабо, исключение составляет расположенный в южной части Саппоро . В то же время как самые большие города, Токио, Иокогама, Осака , Нагоя находятся на самом большом острове, Хонсю.

Здесь концентрируются основные производства и гораздо легче найти высокооплачиваемую работу. Курильские острова, напротив, труднодоступны, здешний климат тяжёл, и единственным промыслом островов является рыбная ловля. Таким образом, четыре острова Южных Курил едва ли привлекательны для японских поселенцев.

Не ослабевает интерес к Куриалам только у пенсионеров с острова Хоккайдо и политиков. Когда Советский Союз, согласно договоренностям с союзниками, начал боевые действия против императорской Японии, Курильские острова покинуло большинство японского населения. [С-BLOCK]

На островах остались могилы предков поселенцев, почитание которых чрезвычайно важно. Именно поэтому Россия и Япония специально обговорили возможность посещения Южных Курил японцами с острова Хоккайдо по вкладышу в паспорте. По мере того, как стареют те, кто считает своим долгом навещать могилы предков на островах, становится всё сложнее доставлять их туда: сейчас обсуждается возможность открыть прямое авиасообщение.

Куда менее сентиментальна позиция официального Токио: переговоры о мирном соглашении, так и не подписанном после окончания Второй мировой войны могут начаться только после передачи островов. Незыблемость японской позиции должен продемонстрировать праздник, «День северных территорий», с 1981 года неофициально отмечаемый по всей стране 7 февраля.

В ходе этого праздника официальные лица напоминают о необходимости вернуть четыре острова под японскую юрисдикцию, а для школьников из разных уголков страны устраиваются экскурсии на северо-восточную оконечность острова Хоккайдо, с которых они хоть краем глаза могут увидеть «Северные территории». [С-BLOCK]

Жесткая позиция Токио, поддерживаемая США , осложняет налаживание полноценного экономического партнерства, столь важного для России и Японии. Несмотря на всю безысходность ситуации, ни одна из сторон не готова поступиться своими интересами.

Для премьер-министра Японии, Синдзо Абэ возвращение Курил — дело чести. Еще отец Синдзо, Синтаро Абэ в качестве министра иностранных дел Японии требовал возвращения «Северных территорий» под юрисдикцию страны. Перед Синдзо Абэ стоит непростая задача по распутыванию узла курильских противоречий, причём выхода может быть только два: добиться своего или уступить России.

Первый исход навечно обеспечивает Абэ место в японской истории, второй означает его политическую гибель. Таким образом, для японского премьер-министра вопрос Южных Курил является принципиальным, а благоприятное разрешение его — в личных интересах самого Абэ.

Восточный форпост

Уступка четырёх островов невозможна и для Российской Федерации. Во-первых, это создаёт прецедент перекраивания политической карты, а также оскорбляет память советских солдат, положивших свои головы ради разгрома императорской Японии, союзницы Третьего Рейха. Но, пожалуй, самой главной причиной, по которой Россия ни в коем случае не уступит Южные Курилы Японии, кроется в геополитике. Острова представляют собой хорошие базы для размещения войск и средств противоракетной обороны.

С точки зрения нынешней обороноспособности страны, обладание Южными Курилами — важная составляющая безопасности российского Дальнего Востока. С другой стороны, возвращение островов Японии неминуемо означало бы их ремилитаризацию.

Учитывая союзнические отношения между Страной Восходящего Солнца и США, не исключено развертывание объектов американской противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ. Появление корабельных комплексов ПРО Aegis может стать ударом для сдерживающего потенциала российских ракетных войск. [С-BLOCK]

Кроме очевидной угрозы со стороны США, нельзя отрицать и растущие военные амбиции самой Японии, активно развивающей свои Силы Самообороны. Получение Южных Курил может значительно усилить геополитические позиции государства, так как острова — ключ к господству над Охотским морем.

В нынешних условиях, разрешение проблемы Южных Курил, или «Северных территорий» не представляется возможным. Японское правительство оказалось в плену собственных обещаний и не обладает достаточной политической гибкостью для успешных переговоров. Учитывая внешнеполитическую обстановку, Россия рассматривает Курилы как важный компонент собственной безопасности и тоже не готова идти на уступки.