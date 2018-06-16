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СМИ: три человека пострадали на Окинаве во время тайфуна «Гаэми»
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СМИ: три человека пострадали на Окинаве во время тайфуна «Гаэми» 

ТАСС 16 июня 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в субботу на южном японском острове Окинава в результате прохождения в этом районе мощного тайфуна «Гаэми». Об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, на юге острова стальные панели, поднятые в воздух сильным порывом ветра, придавили рабочего. В одном из населенных пунктов Окинавы ветер сдвинул с места небольшой грузовик, задавивший двух женщин.
В некоторых районах Окинавы за последние 48 часов выпало до 500 мм осадков. Власти предупреждают об опасности оползней и наводнений.
В настоящее время «Гаэми», что по-корейски означает муравей, со скоростью 40 км/ч удаляется на северо-восток от Окинавы, двигаясь в сторону юго-западного японского острова Кюсю. Скорость порывов ветра в его пределах превышает 35 м/с.
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