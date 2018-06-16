В Японии перезапустили очередной атомный реактор

ТОКИО, 16 июня. / ТАСС /. Четвертый реактор АЭС «Гэнкай» на юго-западном острове Кюсю перезапустили в субботу после того, как он был признан полностью безопасным и соответствующим новым жестким государственным нормам. Об этом сообщила его компания-оператор Kyushu Electric Power.

Четвертый энергоблок АЭС «Гэнкай» был остановлен для проверок в декабре 2011 года после аварии на АЭС «Фукусима-1» весной того же года. Ожидалось, что после проведенных на нем работ реактор запустят в минувшем мае. Однако этому помешала авария с насосом одной из систем его охлаждения.

Это уже девятый энергетический реактор в Японии , вновь запущенный после аварии на АЭС «Фукусима-1».

До нее атомная энергетика давала примерно 30% производимой в стране электроэнергии, работали около 50 реакторов. Однако после аварии на «Фукусима-1» все они были остановлены для проверок и модернизации в соответствии с новыми правилами безопасности.