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Тайфун обрушился на южные японские острова
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Тайфун обрушился на южные японские острова 

Российская Газета 24 минуты назад
Стихия принесла с собой проливные дожди и шквалистый ветер. Жителей ряда районов предупредили о рекордных осадках.
Давление в центре тайфуна составляет 992 гектопаскаля, передает ТАСС со ссылкой на местных метеорологов. Скорость ветра в центре циклона — 20 метров в секунду.
В 09:00 (03:00 по московскому времени) «Гаеми» проходил в 60 км к западу от города Наха, столицы префектуры Окинава. Тайфун движется в восточно-северо-восточном направлении. Скорость выпадения осадков составляет около 110 миллиметров в час.
Жителей районов возможного прохождения тайфуна предупредили об опасности выхода в море. По словам специалистов, ожидается значительное повышение высоты волн. Кроме того, в результате проливных дождей возможны сходы оползней.
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