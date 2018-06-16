Опасные «волосы Пеле» опутали Гавайские острова

Мощное извержение вулкана Килауэа привело к появлению золотистых «волос Пеле» на пляжах Гавайских островов, передает ФАН.

Контакт с образованием оборачивается тяжелыми последствиями и для людей, и для животных, вызывая сильное кровотечение и воспаление. Более того, если нити попадают в воду, она становится непригодной для питья.

По их экспертов, длинные и тонкие нити вулканического стекла золотистого цвета возникают в результате быстрого охлаждения лавы. Такое название они получили в честь гавайской богини огня и вулканов Пеле.

Накануне стало известно о другом последствии извержения Килауэа, а именно выбросе драгоценных камней оливинов зеленого цвета.