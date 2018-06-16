Ещё
Опасные «волосы Пеле» опутали Гавайские острова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опасные «волосы Пеле» опутали Гавайские острова 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Мощное извержение вулкана Килауэа привело к появлению золотистых «волос Пеле» на пляжах Гавайских островов, передает ФАН.
Контакт с образованием оборачивается тяжелыми последствиями и для людей, и для животных, вызывая сильное кровотечение и воспаление. Более того, если нити попадают в воду, она становится непригодной для питья.
По их экспертов, длинные и тонкие нити вулканического стекла золотистого цвета возникают в результате быстрого охлаждения лавы. Такое название они получили в честь гавайской богини огня и вулканов Пеле.
Накануне стало известно о другом последствии извержения Килауэа, а именно выбросе драгоценных камней оливинов зеленого цвета.
Газета.Ru: последние новости
В Гватемале вновь активизировался вулкан из-за которого погибли более 100 человек Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае На Японию обрушился тайфун "Гаеми"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев определил судьбу пенсионной реформы355
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста299
Малахов «заткнул» неадекватную звезду47
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах610
Украинские силовики вынудили самолет сесть в Донбассе14
Видео
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
01:51
Путин простился с Говорухиным
Общество Политика
08:25
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста
Личный счет Общество
00:47
Жесткая посадка в киевском аэропорту попала на видео
Происшествия В мире
02:24
Трамп нахамил половине лидеров G7
В мире Азия
04:34
Медведев определил судьбу пенсионной реформы
Общество Личный счет
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
02:19
Пашинян собрался в отставку
В мире СНГ
00:58
«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение