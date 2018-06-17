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На Гавайях из-за извержения вулкана появились опасные «волосы Пеле»
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На Гавайях из-за извержения вулкана появились опасные «волосы Пеле» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Русская Весна
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Золотые пряди, которые местные жители находят на Большом острове, не что иное, как нитевидная форма лавы, по свойствам похожая на стекловолокно, сообщает Live Science.
Образования, названные в честь полинезийской богини вулканов Пеле, могут быть опасными для жителей Гавай, использующих дождевую воду для питья, в которую и могут попадать «волосы», разносимые ветром. В пищеводе или желудке лава может произвести такой же эффект, как кусочки стекла.
Тем не менее, во время нынешнего извержения вулкана пока не известно о пострадавших от «волос Пеле» людях или животных.
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