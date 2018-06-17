На Гавайях из-за извержения вулкана появились опасные «волосы Пеле»

МОСКВА , 17 июн — РИА Новости . Золотые пряди, которые местные жители находят на Большом острове, не что иное, как нитевидная форма лавы, по свойствам похожая на стекловолокно, сообщает Live Science.

Образования, названные в честь полинезийской богини вулканов Пеле, могут быть опасными для жителей Гавай, использующих дождевую воду для питья, в которую и могут попадать «волосы», разносимые ветром. В пищеводе или желудке лава может произвести такой же эффект, как кусочки стекла.

Тем не менее, во время нынешнего извержения вулкана пока не известно о пострадавших от «волос Пеле» людях или животных.