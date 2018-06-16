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На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение
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На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Тайваньская сейсмологическая служба сообщает о сильных колебаниях в островной столице — Тайбэе. Под удар стихии также попали густонаселенные города Синьбэй, Тайчжун и Таоюань. Очевидцы сообщают о раскачивающихся люстрах и опрокидывающихся полках в магазинах. Эпицентр землетрясения находится вблизи северо-восточного побережья на глубине 62 километров.
По данным ТАСС, магнитуда землетрясения составила 5,2 балла. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.
Ранее Пятый канал рассказывал о стихийном бедствии, которое пришло на Тайвань в феврале 2018 года. Тогда землетрясение унесло жизни четырех человек, больше 200 получили ранения.
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