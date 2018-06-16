В Мексике более 2,2 тысячи человек прячутся от шторма «Бад» в убежищах 

В муниципалитете Лос-Кабос (штат Южная Нижняя Калифорния, Мексика) более 2,2 тысячи человек вынуждены были укрываться во временных убежищах от тропического шторма «Бад». Такие данные сообщил глава местной городской администрации Луис Альберто Гонсалес.
По данным портала Universal, в убежища были также доставлены 42 туриста, находившихся в отелях Лос-Кабоса.
Стихия стала причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек.
Аэропорты, расположенные недалеко от Лос-Кабоса, работают в нормальном режиме, а морские порты закрыты. По данным службы гражданской авиации, 14 июня в регионе были отложены 47 авиарейсов, в один из самолетов попала молния, передает РИА Новости.