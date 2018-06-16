Ещё
В Мексике более 2,2 тысячи человек прячутся от шторма «Бад» в убежищах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике более 2,2 тысячи человек прячутся от шторма «Бад» в убежищах 

Вести.Ru 1 час назад
В муниципалитете Лос-Кабос (штат Южная Нижняя Калифорния, Мексика) более 2,2 тысячи человек вынуждены были укрываться во временных убежищах от тропического шторма «Бад». Такие данные сообщил глава местной городской администрации Луис Альберто Гонсалес.
По данным портала Universal, в убежища были также доставлены 42 туриста, находившихся в отелях Лос-Кабоса.
Стихия стала причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек.
Аэропорты, расположенные недалеко от Лос-Кабоса, работают в нормальном режиме, а морские порты закрыты. По данным службы гражданской авиации, 14 июня в регионе были отложены 47 авиарейсов, в один из самолетов попала молния, передает РИА Новости.
Вести.Ru: последние новости
Вулкан Фуэго опять извергается Пассажир снял на видео неудачную посадку авиалайнера в киевском аэропорту Авиакатастрофа в штате Висконсин унесла жизни 4 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия избавилась от госдолга США28
Пенсионную реформу могут пересмотреть742
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина8
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду2
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение