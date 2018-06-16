В Мексике более 2,2 тысячи человек прячутся от шторма «Бад» в убежищах

В муниципалитете Лос-Кабос (штат Южная Нижняя Калифорния, Мексика ) более 2,2 тысячи человек вынуждены были укрываться во временных убежищах от тропического шторма «Бад». Такие данные сообщил глава местной городской администрации Луис Альберто Гонсалес. По данным портала Universal, в убежища были также доставлены 42 туриста, находившихся в отелях Лос-Кабоса. Стихия стала причиной дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек. Аэропорты, расположенные недалеко от Лос-Кабоса, работают в нормальном режиме, а морские порты закрыты. По данным службы гражданской авиации, 14 июня в регионе были отложены 47 авиарейсов, в один из самолетов попала молния, передает РИА Новости