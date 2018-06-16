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Шторм «Бад» загнал более 2 тысяч мексиканцев в убежища
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Шторм «Бад» загнал более 2 тысяч мексиканцев в убежища 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Мексиканский штат Южная Нижняя Калифорния попал под удар шторма «Бад». В результате разгула стихии в муниципалитете Лос-Кабос более 2,2 тысячч человек вынуждены были спрятаться во временных убежищах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу местной городской администрации Луис Альберто Гонсалес.
В убежища были также доставлены 42 туриста. Кроме того, из-за шторма произошла одна авария со смертельным исходом.
Ранее в регионе были отложены 47 авиарейсов, а в один из самолетов попала молния. В настоящее время близлежащие к Лос-Кабосу аэропорты работают в нормальном режиме, морские порты по-прежнему закрыты.
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