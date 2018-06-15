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Жильцов горящего дома эвакуировали в Астрахани
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Жильцов горящего дома эвакуировали в Астрахани 

Пятый канал 35 минут назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в одном из многоквартирных жилых домов в Советском районе города по улице Пороховой.
Известно, что причиной пожара послужило загорание внутренней отделки и кровли. По имеющейся информации, вызову присвоили повышенный номер. Обстоятельства ЧП, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал, как пожар в Нижнем Тагиле унес жизни пятерых человек, в том числе троих маленьких детей. Трагедия произошла в частном доме местного садоводства. Одна из версий случившегося — неосторожное обращение с огнем.
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