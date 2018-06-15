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Извержение вулкана привело к появлению золотистых «волос Пеле» на Гавайях
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Извержение вулкана привело к появлению золотистых «волос Пеле» на Гавайях 

360tv.ru 1 час назад
Нити вулканического стекловолокна, названные «волосами Пеле» в честь богини вулканов из гавайской мифологии, окутали пляжи Большого острова. Об этом сообщило Live Science.
Острые золотистые волоски появляются из-за растяжения расплавленных базальтовых фонтанов и всплесков лавы, которая быстро остывает на ветру.
«Что такое «волосы Пеле»? Стекло. Нити из стекла. Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к ним. Также, они являются абразивом и могут повредить лобовое стекло автомобиля», — отметила доктор вулканологии из Новой Зеландии Джанин Крипнер.
Как сообщалось ранее, вулкан Килауэа на Большом острове в штате Гавайи извергается пятую неделю. Около 700 домов уничтожено. Власти США распределяют помощь домовладельцам, пострадавшим от стихийного бедствия.
Помимо «волос», извержение обрушило крошечные зеленые камни, известные как оливины, на улицы и пляжи. Хризолиты — драгоценная разновидность оливинов — по стоимости могут достигать 450 долларов за карат.
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