В выходные на Северный Кавказ придут ливни с грозой и градом

В большинстве республик Северного Кавказа предстоящие выходные будут сопровождаться ливнями с грозой, градом и шквалистым ветром. В МЧС выпустили экстренное предупреждение.

Из-за сильных осадков уровень воды на реках может подняться до неблагоприятных отметок, в горах возможны небольшие сели.

В результате неблагоприятных погодных условий не исключены подтопления низинных участков местности, гибель сельхозкультур и повреждения плодовых садов, затруднения в работе транспорта, подмыв опор мостов и ЛЭП. Сильный ветер также может повредить кровлю зданий и повалить деревья.