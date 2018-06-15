В выходные на Северный Кавказ придут ливни с грозой и градом 

В большинстве республик Северного Кавказа предстоящие выходные будут сопровождаться ливнями с грозой, градом и шквалистым ветром. В МЧС выпустили экстренное предупреждение.
«До конца суток 15 июня, в течение суток 16−17 июня в Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия ожидаются местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 метров в секунду, в Кабардино-Балкарской Республике до 20−25 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС РФ.
Из-за сильных осадков уровень воды на реках может подняться до неблагоприятных отметок, в горах возможны небольшие сели.
В результате неблагоприятных погодных условий не исключены подтопления низинных участков местности, гибель сельхозкультур и повреждения плодовых садов, затруднения в работе транспорта, подмыв опор мостов и ЛЭП. Сильный ветер также может повредить кровлю зданий и повалить деревья.