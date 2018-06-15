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На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершили монтаж защитной сферы 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
15 июня на первом блоке национальной атомной электростанции под Островцом специалисты завершили монтаж системы преднапряжения защитной оболочки, сообщил БЕЛТА генеральный проектировщик и генеральный подрядчик БелАЭС.
Энергетики пояснили, что система защитной оболочки является частью внутренней оболочки здания реактора. Она состоит из 126 пучков высокопрочных арматурных канатов, образованных из семи проволок диаметром 5 мм. Данная система позволяет значительно увеличить прочность и надежность здания реактора.
Российским проектом предусмотрены две защитные сферы здания реактора — внутренняя и наружная. Внутренняя оболочка представляет собой элемент пассивной системы безопасности, предотвращающей выход радиоактивных веществ в окружающую среду в случае гипотетических аварий. Наружная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных воздействий, включая землетрясения и ураганы.
Специалисты представительства «Трест РосСЭМ» в Беларуси, в который входит инжиниринговый дивизион "Росатома", завершили натяжение всех пучков на начальное контролируемое усилие. «Готовность системы является одним из необходимых условий для выполнения следующей ответственной операции — испытания защитной оболочки здания реактора на прочность и герметичность, — отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК „АСЭ“ Сергей Олонцев. — Все операции проводятся в рамках подготовки систем и оборудования реакторного отделения к холодно-горячей обкатке».
Белорусская АЭС, как известно, строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца в Гродненской области.
Как уже информировал «Союз», первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — годом позже.
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