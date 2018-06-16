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Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев
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Пассажиры сняли на видео жесткую посадку самолета Анталия-Киев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Пассажиры самолета авиакомпании Bravo Airways, летевшего из Анталии в Киев, сняли на видео жесткую посадку в аэропорту Киев (Жуляны). Инцидент произошел в четверг вечером, 14 июня.
На кадрах видно, как воздушное судно сначала приземлилось на взлетно-посадочную полосу, а затем внезапно выкатилось за ее пределы.
Известно, что на борту рейса 4406 находились 169 пассажиров, они не пострадали. Однако, по словам очевидцев, многие из них испытали сильный шок в момент приземления.
На видео слышно, как среди пассажиров начинается паника. Ролик опубликовал телеканал ТСН.
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